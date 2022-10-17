شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغني يشارك فى مسلسل "حضرة العمدة" لرمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجم محمود عبد المغني، للمشاركة في بطولة مسلسل "حضرة العمدة" أمام النجمة روبي، والمنتظر عرضه خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2023 .

ومن المقرر أن يجسد "عبد المغني" خلال المسلسل دورا محوريا يسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، ويجسد شخصية جديدة تماما عن ما سبق وأن قدمه في أعماله المختلفة.

ومن المفترض أن يبدأ المخرج الكبير عادل أديب، في تصوير حلقات المسلسل خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم بناء الديكورات الخاصة بالمسلسل، ومعاينة أماكن التصوير الخارجي، كما أنه من المفترض ان تستعين الشركة المنتجة ببعض المتخصصين الأجانب لتنفيذ عدد من المشاهد والجرافيكس حتى يظهر العمل بالشكل المطلوب.

ويعد هذا التعاون الثاني بين «عبد المغني»، ومجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، خاصة أنه كان قد شارك من قبل فى مسلسل «ظل الرئيس» للنجم ياسر جلال، وجسد عبد المغنى خلال العمل دور حازم صقر، وكان له تأثير قوى خلال الأحداث، ويعد أحد الأعمال الدرامية الضخمة التى تم إنتاجها عام 2017، وكان من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، ويناقش «قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع»، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وإدوارد، ومحمود حافظ، ونهلة سلامة، ومحمد الصاوى ومن إخراج عادل أديب، وتواصل حاليًا مجموعة فنون مصر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى التعاقد مع باقى نجوم وابطال المسلسل.

وكان قد شارك محمود عبد المغنى، فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «العائدون» أمام النجم أمير كرارة وأمينة خليل، وشاركهم البطولة محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبي، وصبري عبدالمنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى- جوهر".

وتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية للأحداث التي جرت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضًا عددًا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.