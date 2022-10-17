شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد "جروب العيلة" من 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة رشا مهدى تفاصيل مسلسلها الجديد "جروب العيلة" المكون من 15 حلقة والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، موضحة لـ"الخليج 365" أن العمل تدور أحداثه في اطار اجتماعى حول العائلة والمواقف التي تواجه أفراد الأسرة لافتة إلى أنها تجسد خلال الأحداث شخصية زوجة أحمد سعيد عبد الغنى وحماتها هي الفنانة سميحة أيوب.

وأشارت رشا مهدى إلى أنها مستمتعة بكواليس التصوير مع المخرجة منال الصيفى التي تحبها وتتعاون معها للمرة الثانية، وكذلك العمل مع فنانة كبيرة بحجم سميحة أيوب وباقى فريق المسلسل، موضحة أن اتجاه تقديم أعمال درامية من 15 حلقة يعد صحى لسوق الدراما لأنه يتيح التنوع ويوجد فرص عمل أكبر لكل الفنانين والعاملين في الصناعة.

مسلسل "جروب العيلة" بطولة سميحة أيوب، رشا مهدى، أحمد سعيد عبد الغنى، إسلام جمال، جيهان الشماشرجى، صفاء جلال، حنان سليمان وعدد آخر من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة، إنتاج شركة سينرجى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزى وهند عبد الله، ومقرر عرض العمل قريباً على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدى حدوتة "مريم"، ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر" تأليف أحمد أنور وأحمد عبد الجواد وإخراج معتز حسام، وشارك البطولة إسلام حافظ، وعفاف شعيب وسلوى عثمان وآخرون من النجوم، كما قدمت رشا أيضاً حكاية "ورقة ضغط" من مسلسل "ورا كل باب" بمشاركة فتحى عبد الوهاب.