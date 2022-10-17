شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور ترفض المشاركة فى الأجزاء الثانية لأعمالها.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت النجمة ريهام عبد الغفور المشاركة في الأجزاء الثانية من أعمالها سواء في الدراما أو السينما، مكتفية بما قدمته في الجزء الأول من هذه الأعمال، والتركيز في تقديم أدوار جديدة وشخصيات مختلفة، حيث اعتذرت ريهام مؤخرًا عن المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" وكذلك الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم".

وانطلق الجزء الثانى من رمضان كريم قبل أسبوعين وذلك بعد عرض الأول في شهر رمضان رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

أما حريم كريم، فتم الإعلان عن تقديم جزء ثانى منه بعد 17 سنة من عرض الجزء الأول، ويحمل العمل اسم "أولاد حريم كريم" يقوم ببطولته مصطفى قمر ويشاركه نجله تيام قمر ومن المقرر أن يشهد الفيلم مشاركة عدد من الفنانين الذين تواجدوا في الجزء الأول وكذلك ظهور شخصيات جديدة خلال الأحداث والعمل تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.

وفى سياق آخر تستعد ريهام عبد الغفور لخوض أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "عائلة الأصلى" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن والمقرر انطلاق تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل تارا عماد، خالد أنور، منال سلامة، أحمد الشامى، تامر نبيل وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة

وعرض لريهام عبد الغفور مؤخراً مسلسل "وش وضهر" من 10 حلقات وشارك في بطولته اياد نصار، ثراء جبيل، إسلام إبراهيم محمود قابيل، وإخراج مريم أبو عوف، وسبقه عرض مسلسل "معطف خطر" من 15 حلقة مع باسل خياط وباسم سمرة وسلمى أبو ضيف، وتنتظر ريهام عبد الغفور عرض مسلسلين جديدين خلال الفترة المقبلة الأول هو "الغرفة 207" مع محمد فراج والمأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، و"أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة مع كريم فهمى.