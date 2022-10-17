شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شردى: "القاهرة الإخبارية" تعيد مصر الى ريادتها الطبيعية فى الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى محمد مصطفى شردي، لـ"الخليج 365" تعليقًا على انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، إنه سعيد بهذه التجربة الفريدة التي تعيد مصر إلى مكانتها الطبيعية في قيادة الريادة الإعلامية وأنه حان الوقت أن تخرج للنور قناة يقودها مجموعة رائدة من المهنين والمحترفين تتحدث للجمهور المصرى والعربى في كل مكان بشكل أكثر احترافية على مدار الساعة من كل أنحاء العالم.

واختتم حديثه بتوجيه التحية لكل المشرفين على هذه القناة عامة وإلى صديقه الإعلامى أحمد الطاهرى متمنيًا بأن يكونوا جميعًا على قدر ثقة كل المصريين فيهم.

ومن جانبه أكد الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن إطلاق قناة أخبار بحجم القاهرة الإخبارية جاء بعد مرحلة كبيرة خاضتها مصر حتى تصل إلى الاستقرار في منطقتها والسياسة العالمية بشكل عام.

وأوضح احمد الطاهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم الأحد، أن مصر لم تعد تسمى بالكتلة الأكثر صلابة في الشرق الاوسط ولكنها مشاركة في الأحداث الدولية ومصر تحولت إلى فاعل دولي في كافة القضايا.

وأشار الاعلامي أحمد الطاهري، إلى أن قناة القاهرة الاخبارية لديها طموح وستلبي كل التطلعات، والعمل سيكون من أن أي أزمة في العالم يكون لها تداعيات على كافة الدول، قائلا: "مصر دولة فاعلة وليست منكفئة على ذاتها ونعد بكل جهد حتى تكون قناة القاهرة الاخبارية تليق باسم القاهرة، وسيتم إطلاق البث إن شاء الله أول نوفمبر.