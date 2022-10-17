شكرا لقرائتكم خبر عن جاسمين طه زكى: "القاهرة الإخبارية" ستكون منبرًا مهمًا لمصدر الخبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإعلامية جاسمين طه زكي التهنئة للقائمين علي قناة "القاهرة الإخبارية"، وقالت من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها علي ثقة تامة في القائميين عليها، أنهم قد المسئولية.

وأشارت جاسمين طه زكي إلى أن القناة قيد التحضير منذ فترة والاستعدادات لانطلاقها كبيرة جدًا، وتوقيت انطلاقها توقيت جيد، خاصة مع انطلاق قمة المناخ في مصر وهو حدث مهم وبؤرة ضوء للعالم كله.

وأوضحت جاسمين طه زكي، أن القناة ستكون منبرًا مهمًا لوأد الشائعات، لتكون مصدر الخبر والمنبع ليس فقط من مصر وإنما من كل عواصم دول العالم، معلقة بأن مراسلين القناة في عواصم العالم وجوه مبشرة جدا.

ومن جانبه أكد الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنهم سيقومون في قناة القاهرة الاخبارية بتغطية كافة الأحداث الداخلية والعالمية، مشيرا إلى أن القناة ستضم كوادر إعلامية كبيرة مثل الكاتب الصحفي عادل حمودة.

وأشار احمد الطاهري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إلى أنه تم اجراء اختبارات للمنضمين إلى قناة القاهرة الاخبارية، مؤكدا وجود كوادر لديهم الخبرة في المجال الاعلامي وفريق تدريب كبير يختص بتدريب فريق العمل في القاهرة الإخبارية.

وتابع: "نراهن على كوادر ماسبيرو أمام الكاميرا وخلف الكاميرا، وهذه مدرسة أخبار متفردة ونحن ندشن لكيان حديث لمدرسة ونبني من حولها مع وجود خبرات مختلفة وتراكم جيلي لفكرة نقل الخبرة".