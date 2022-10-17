شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 4 نجمات عالميات واجهن الإدمان وتعافين منه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر بـ الإدمان بمختلف أنواعه على أى شخص، بغض النظر عن نشأته، وعانى العديد من المشاهير العالميين من إدمان المخدرات أو الكحول ولكنهم في النهاية تمكنوا من الوصول إلى طريق للشفاء.

وهذه 4 نجمات عالميات عانت من الأدمان وتمكنت من التعافى منه:



النجمات

كريسي تيجن

يبدو أن عارضة الأزياء الشهيرة، وزوجة المغنى والموسيقى جون ليجند، كانت قادرة على التغلب على معركتها مع إدمان الكحول، حيث صرحت تيجن قائلة: "عائلتى لديها تاريخ من تعاطي الكحول، وهذا أيضًا ما مكننى من التغلب على هذا اللأدمان الذى رأيت أنه من الممكن أن يهدم حياتى".



كريسي تيجن

برتني سبيرز

توجد صورة شهيرة للمغنية العالمية بريتني سبيرز، في خلال عام 2007، بدون شعر، وهى تحطم نوافذ سيارة بمظلة، وتعد هذه واحدة من الحوادث الكثيرة التي أحاطت بالمغنية في هذه الفترة، وبعد فترة ليست طويلة دخلت سبيرز إلى مركز إعادة تأهيل ومنذ ذلك الحين أصبحت تتمتع بصحة جيدة بما يكفي لإحياء حياتها المهنية من جديد.



برتني سبيرز

بينك

بينك أو أليشيا بييث مور ‏المغنية العالمية التي اشتهرت بـ مجموعة مختلفة من الأغنيات التي يستمع إليها الملايين من حول العالم، وبالرغم من عدم الإعلان عن هذه الفترة في حياتها، ألا انها عانت من الأدمان من المواد المخدرة في أول مشوارها الفنية في التسيعنات، ألا أنها في بداية الألفينات قررت اتعافى بـ شكل كامل من الأدمان، الذى كان من الممكن أن يؤدى إلى خسارتها مسيرتها الفنية.



بينك

جادا بينكيت سميث

تعيش جادا بينكيت سميث، الممثلة وزوجة الممثل العالمى ويل سميث، حياة هادئة جدًا مقارنة بالعديد من الآخرين في مجال عملها، وعلى الرغم من تفضيلها للخصوصية ىف مثل هذه الأمور، ألا أنه كشفت بينكيت سميث عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها كافحت العديد من أنواع الإدمان خلال فترة من حياتها، حيث صرحت قائلة :" كنت أعانى عدة أنواع من الأدمان، وذلك بسبب طريقة تعاملى مع بعض قضايا حياتي".