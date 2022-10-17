منة شلبي عن أزمة شيرين: “سيبوها في حالها .. الفنان مش لازم يكون رسول”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - علقت الفنانة منة شلبي على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بعد الإعلان عن إيداع شقيقها محمد عبد الوهاب لها في مستشفى لعلاجها من إدمان المخدرات، واتهام زوجها السايق حسام حبيب بدفعها على ذلك .

قالت منة شلبي في تصريحات لها في مقابلة مع قناة “الجديد” اللبنانية على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز “موريكس دور” في لبنان: “سيبوها في حالها، ادعولها، فكروا في موهبتها وإنها إنسانة ممكن يحصلها صعود وهبوط وممكن تصيب وتخطئ” .

تابعت: “ميتهيأليش إن الفنان لازم يكون رسول، هو رسول لفنه بس هو إنسان له حياته الشخصية اللي ميتهيأليش إن من حق كل الناس تقعد تقول رأيها فيها” .

وبسؤال الفنانة منة شلبي عن إن كانت قد تواصلت مع شيرين عبد الوهاب مؤخرا للاطمئنان عليها، ردت قائلة: “دي حاجة خاصة أوي” .