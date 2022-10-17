كريم عبد العزيز.. رفض التمثيل نهائياً مع عادل إمام وكشف السبب الذي لم يجرؤ غيره كشفه عن الزعيم!!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - الكثير من الفنانين يتمنى الوقوف أمام فنان بحجم عادل إمام، حيث أنه صاحب التاريخ الطويل والمشرف في السينما المصرية، وعلى الجانب المقابل هناك عدد من النجوم كثر سنحت لهم الفرصة للوقوف أمام الزعيم ورفضوا، وذكروا أسباب هذا الرفض

ومن أبرز هؤلاء النجوم هو الفنان كريم عبد العزيز الذي رفض العمل مع الفنان الكبير عادل إمام بالرغم من مشاركته مع في فيلم المشبوه وكان وقتها طفلا صغيرًا، إلا أن كريم رفض تكرار التجربة بعد ذلك، ورفض أدوار كثيرة عرضت عليه للعمل مع الزعيم.

عبد العزيز برر سبب رفضه كما قال في أحد لقاءاته التلفزيونية إن العديد من النجوم الذين شاركوا الزعيم في أعماله ترعضوا لنوع من الإهانة سواء بالضرب بغرض الإضحاك أو إفيهات كوميدية تهز صورة الفنانين.

كريم عبدالعزيز مع عادل إمام في المشبوه

وأضاف الفنان كريم عبد العزيز، إنه أدى مشهد وعمره ثلاث سنوات، مع الفنان عادل إمام ولبلبة، مضيفًا أنه قدم دورا مع عادل إمام وسعاد حسنى وسعيد صالح فى فيلم “المشبوه”.

وتابع: “كنت طفل، ولا فاهم حاجة، وعادل إمام وسعيد صالح كانوا مفهميني أننا عاملين عصابة وجايين نهزر، وأقول كلام جوه الشوت وبره الشوت”.

كريم عبدالعزيز يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: أيقونة الفن المصري والعربي

من ناحية أخرى، حرص الفنان كريم عبدالعزيز، على تهنئة الفنان عادل إمام، بعيد ميلاده الثاني والثمانين، إذ إنه من مواليد 17 مايو عام 1940، إذ كتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «كل سنة وأنت طيب يا أستاذ».

وكتب كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام.. أطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية»، واصفًا إياه بقوله: «أيقونة الفن المصري والعربي».

مشوار كريم عبد العزيز:

كريم عبد العزيز فنان مصري شهير، عرف بأدائه أفلام الأكشن والدراما في السينما المصرية، حيث قدم عشرات الأعمال رفقة ألمع النجوم.

في 17 آب/ أغسطس عام 1975، ولد كريم محمد عبد العزيز في حي العجوزة بالقاهرة، واسمه الفني كريم عبد العزيز، والده هو المخرج محمد عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز.

كما إن شقيقات والدته هن الممثلة ​سميرة محسن​ والكاتبة نوال مصطفى، إذاً نشأ كريم في بيئة فنية جعلته يبدأ الفن منذ نعومة اظافره فمثل وهو لا يزال في مرحلة الطفولة في أكثر من فيلم بدأها بـ”البعض يذهب للمأذون مرتين” في عام 1978 حيث كان لا يزال بعمر الـ 3 سنوات فقط.

وبعدها قدم “قاتل مقتلش حد” عام 1979 وانتبهوا أيها السادة في عام 1980 والمشبوه أمام ​عادل إمام​ و​سعاد حسني​ عام 1981، وفي عام 1986 شارك في “منزل العائلة المسمومة قبل أن يتوقف عن التمثيل ليركز على دراسته وبالفعل انضم لمعهد السينما في عام 1994 وتخرج من قسم الإخراج في عام 1997، وعمل كمساعد مخرج لفترة قصيرة لكنه قرر بعدها أن يتجه للتمثيل بعد أن اختاره شريف عرفة ليقدم دوراً في فيلم “اضحك الصورة تطلع حلوة” عام 1998 أمام ​أحمد زكي​ و​سناء جميل​ و​منى زكي​، ليكون بداية الإنطلاقة الحقيقية له بعد أن تجاوز الطفولة واصبح في سن الشباب.

وبعدها وقع اختيار الفنانة القديرة سميرة أحمد عليه ليشاركها مسلسل “امرأة من زمن الحب” في العام نفسه .

أعماله:

البطولة الأولى لـ “كريم” كانت من خلال فيلم “ليه خلتني أحبك” أمام ​حلا شيحة​ ومنى زكي عام 2000، وكانت هذه البداية نحو النجومية التي حظي بها في ما بعد، وكان قبلها بعام قد شارك في أفلام مثل “عبود على الحدود” مع ​علاء ولي الدين​ ، و”جنون الحياة” مع ​إلهام شاهين​، وبعد ان حصل على فرصته في البطولة قدم أفلاماً مثل “حرامية في كي جي تو” مع ​حنان ترك​، “حرامية في تايلاند” و”الباشا تلميذ” مع ​غادة عادل​، و”أبو علي” مع منى زكي، والتي قدم معها أيضاً فيلمه “ولاد العم”، ومن أفلامه “واحد من الناس” و”في محطة مصر” مع ​منة شلبي​، و”خارج على القانون” و”فاصل ونعود” و”​الفيل الأزرق​” بجزئيه و”نادي الرجال السري”.

وفي الدراما التلفزيونية قدّم كريم عبد العزيز “الزيبق” و”الهروب”، وقدّم مسرحية “حكيم عيون” ، إضافة إلى أكثر من عمل فني منها فيلمه مع ​أحمد عز​ “كيرة والجن” وفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” و”الفيل الأزرق 3″.

كما استطاع كريم عبدالعزيز أن يضع اسمه بين أسماء عمالقة الفن في وقت قصير من التحاقه بمجال التمثيل، لما يمتلكه من موهبة في تقمص واتقان الأدوار، وهو من نجوم الصف الاول في السينما المصرية.

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