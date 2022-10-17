فنانة شهيرة لشيرين عبد الوهاب: “نفسي أمسكها وأفضل ألطش فيها”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - أعربت الفنانة إيناس عز الدين عن حزنها على ما تمر به الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا وما تم الإعلان عنه في الساعات الماضية عن تواجدها بمستشفى للعلاج من إدمان المخدرات .

كتبت إيناس عز الدين في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “شيرين أنا بحبها لدرجة اني نفسي أمسكها وأفضل ألطش فيها بكل قوتي لحد ما تفوق وترجع لنفسها” .

تابعت: “واجعة قلبي باللي بتعمله في نفسها وباللي بيعمله اللي حواليها فيها، كانت محتاجة حاجة وناقصاها وعايزة تعيشها وحسام استغل ده فيها وداس بكل ما فيه من قوة وهدمها فنياً ومعنوياً ونفسياً وكمان صحياً” .

أضافت: “الضعف والإحتياج المعنوي هما الوسيلة اللي شيرين اتأذت بسببهم .. كفاياكم جلد وتقطيع فيها، ربنا ما يكتب عليكم اللي هي فيه وينتقم من اللي كان السبب” .