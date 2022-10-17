نادين الراسي تدعو نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور للتصالح .. وهكذا ردت الأخيرة

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 05:47 مساءً - وجهت الفنانة نادين الراسي رسالة إلى كلا من الفنانتين: نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور دعتهم من خلالها إلى التصالح على خلفية الخلاف الذي وقع بينهما مؤخرا .

كتبت نادين الراسي في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “العُمر قصير والدّني فانية وما في شي بيحرز” .

تابعت: “منتنافَس، منتزاعَل، منتصالَح والنتيجة أعمال النّاس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرّحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالَم” .

أضافت “الراسي”: “سيرين، نادين ، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبّة” .

ومن جانبها ردت سيرين عبد النور على نادين الراسي في تغريدة قائلة: “الله يرحم روحه ويحميكي يا حياتي من كل شر وارجع شوف الضحكة على وجهك، هيدا الأهم هلق والباقي اتركيه للأيام” .

يذكر أن خلافا قد نشب بين الفنانة سيرين عبدالنور والفنانة نادين نسيب نجيم منذ فترة بعد أن صرحت سيرين بأنها وافقت على عمل يجمعها بـنادين وأن الأخيرة رفضت بسبب انشغالها، وبعدها خرجت نادين لتنفي أن تكون فكرة عمل يجمعهما قد طرحت من الأساس .