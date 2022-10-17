شكرا لقرائتكم خبر عن "الأقصر الأفريقى" يتعاون مع مهرجان الرباط فى احتفالية "الرباط عاصمة الثقافة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مع مهرجان الرباط لسينما المؤلف في الاحتفال بـ الحدث الأهم حاليًا في المملكة المغربية بعنوان "الرباط عاصمة الثقافة الأفريقية" خلال الدورة الـ 27 لمهرجان الرباط، حيث سيتوجه وفد رسمي من مهرجان الأقصر للمشاركة في الفعاليات بصفته المهرجان المتخصص في السينما الأفريقية .

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر إن مهرجان الرباط مهرجان عريق وله دوره المؤثر في تأصيله لسينما المؤلف واحتفائه هذا العام باختيار مدينة الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية خلال دورته المقبلة سيشهد وضع برنامج خاص عن السينما الأفريقية وإقامة مائدة مستديرة حول أهم قضايا السينما الأفريقية .

وأضافت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان: مشاركتنا في هذا الحدث الأفريقي الكبير تشمل سبل التعاون فيه مشاريع كثيرة منها: تحرير نشرة صحفية خاصة بالسينما الافريقية باللغات الثلاث (العربية، الفرنسية، الإنجليزية) لتقديم وجهات النظر المختلفة للسينما الأفريقية منذ بزوغها وحتي الآن، كما سيكون هناك برنامج خاص لتكريم شخصيات سينمائية أفريقية رائدة وماستر كلاس، وسيعلن عن كل التفاصيل قريبًا .

يضم الوفد الرسمي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس المهرجان ، والمخرجة عزة الحسيني مدير ومؤسس المهرجان ، والكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر رئيس اللجنة الإعلامية بالمهرجان ، والناقدة هالة الماوي مديرة الفعاليات الدولية بالمهرجان .

وجدير بالذكر أن مهرجان الرباط لسينما المؤلف هو تظاهرة سنوية أُسست عام 1994 في العاصمة المغربية ، ومسابقته الرسمية مفتوحة على التجارب والجغرافيات السينمائية العالمية المختلفة التي تتماشى والخط العام للمهرجان الطامح لتكريس سينما المؤلف ويرأسه الدكتور عبد الحق منطرش ، والمديرة الفنية ملاك دحموني .

أما مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فهو مهرجان سينمائي عالمي متخصص في السينما الأفريقية يقام في مدينة الأقصر بجمهورية مصر، وتأسس سنة 2012، ويهدف إلي دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام

سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر