رامى رضوان: القاهرة الإخبارية تجربة كبيرة نستقبلها بكل سعادة وترحاب

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي رامي رضوان بتجربة قناة القاهرة الإخبارية التي تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاقها خلال الأيام المقبلة باعتبارها أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار، الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال رامي رضوان في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "قناة القاهرة الإخبارية تجربة نستقبلها بكل سعادة وترحاب، خطوة تأخرت كثيرًا، ولذلك أنا متحمس لها جدًا خاصة أن كل المؤشرات والاستعدادات تقول أنها ستبدأ كبيرة".

وتابع: "تمنياتي لكل زملائي والعاملين فيها بكل التوفيق والنجاح والتفوق محليًا وإقليميًا ودوليًا بإذن الله".

وحرص أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على توضيح العديد من الأمور حول القناة الجديدة، واختيار كوادرها التى تعتمد عليها، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: لكل من يسأل ..لماذا تم الاعتماد بتوسع على كوادر ماسبيرو وقطاع الاخبار فى القاهرة الاخبارية؟ .. الإجابة إن هذه هى مدرسة مصر فى الأخبار وبالتالي هى المدرسة الأصيلة التى يتم البناء عليها .

وتابع: لماذا تم الاعتماد على عدد من كوادر قناة إكسترا نيوز ؟ .. الإجابة أمر طبيعي لأن هذا استثمار مؤسسة وتم إعدادهم لهذه المهمة على مدار عام، مضيفًا: هل قمنا بعمل إعلان وظائف؟.. الإجابة: أعلنا فى يونيو 2021 عن طريق صفحة قناة إكسترا نيوز وتقدم فى اليوم نفسه اكثر من 5000 فتم الاستقرار على فريق الانطلاق على أن تقوم القناة بعد إطلاقها بالإعلان عن المواقع الشاغرة من خلال موقعها الإلكتروني كحال كل القنوات العالمية .

وأضاف: "هل تمت الاستعانة بكوادر مصرية لهم خبرات فى قنوات إقليمية ودولية ؟ .. الإجابة نعم ومعنا فى الفريق من سبق لهم العمل فى اكبر القنوات الإقليمية والدولية، وهل تصدر القناة باللغة العربية؟.. الإجابة نعم ولكن أيضًا تصدر باللغة الإنجليزية من خلال قناة صوتية وتبث hd وكذلك sd.. وهل تمت الاستعانة بمذيعين من دول شقيقة عربية .. الإجابة نعم ولكن بنسبة لا تتجاوز 10%؜ لان مصر لديها فائض كوادر ولا نواجه عجز كوادر لكى نتوسع فى هذا الأمر والكل يعمل وفق مدرسة الأخبار المصرية.. وأخيرًا بماذا نعد؟.. الإجابة: لا نعد إلا بالاجتهاد والعمل لكى تحجز القناة موقعها فى المنافسة من يوم إطلاقها".

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرًا تدشين «قطاع أخبار المتحدة» والذى يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع أكثر من قناة، منهم قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وأخرى إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة "إكسترا الحدث" إلى جانب تطوير قناة "إكسترا نيوز"