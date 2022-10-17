شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تحصد جائزتين كأفضل ممثلة عن "بطلوع الروح" فى أقل من شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن الفنانة منه شلبى، واحدة من أقوى ممثلات جيلها، وحققت نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، لاسيما أنها تختار المواضيع التي تقدمها بعناية فائقة، علمًا بأنها قليلة المشاركات الدرامية، إلا أنها لا تتعجل في تقديم محتوى غير مرضى بالنسبة لها، وهو أمر جيد للفنان وأن اختيارته تكون صائبة ويتفاعل معها الجمهور، وجدير بالأمر أن منة شلبى فنانة جيدة الصنع بكل المقاييس.



منة شلبى أفضل ممثلة

منة شلبي أفضل ممثلة عن "بطلوع الروح"

الجيد في اختيارات منة شلبى على مدار الأعوام الماضية، جعلها تحصد (جائزتين) من أفضل المهرجانات على المستوى الجماهيرى في الوطن العربى، حيث حصدت جائزة (أفضل ممثلة) عن مسلسل "بطلوع الروح" الذى عرض في رمضان الماضى، وذلك من خلال مهرجان "القاهرة للدراما" في نسخته الأولى، والذى يترأسه الفنان القدير يحيي الفخرانى، بمشاركة نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى.

كما حصلت منة شلبى على جائزة افضل ممثلة عن نفس المسلسل، من حفل الموركس دور، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، وأكدت منه شلبى انها في قمة سعادتا بسبب حصولها على الجائزة من الامهرجان الأعرق في لبنان.



منة شلبي

الجيد في الأمر، أن منة شلبى حصدت الجائزتين في أقل من 30 يوماً، حيث جائت الجائزة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما يوم 21 سبتمبر الماضى ، وجائزة موركس دور أمس 16 أكتوبر الجارى، وهو أمر جيد للغاية، وأن دل على شيء يدل على أن منة شلبى واحدة من أذكى فنانات هذا العصر.