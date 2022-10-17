مروة نصر: موضوع شيرين عبدالوهاب وصل لمرحلة لازم نستخدم فيه الستر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منى الموجي:

قالت الفنانة مروة نصر، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، إن الحالة التي تمر بها المطربة شيرين عبدالوهاب، وصلت لمرحلة لابد فيها من استخدام الستر، لأجل حياة ومستقبل ابنتيها.

وكتبت مروة "من وجهة نظري المتواضعة إن موضوع شيرين وصل لمرحلة لازم نستخدم فيها حاجه مهمة وهي الستر مش علشانها ولا علشانه، علشان بناتها اللي ليهم حياتهم لازم يعيشوها بشكل طبيعي ويعرفوا يعمله مستقبل، وهما مش مركزين في نظرات الناس، الشخص اللي في حالتها إنسان ليس مسئول عن تصرفاته ويصنف مريض".

كان محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، أعلن أنه اضطر إلى إدخال شقيقته المستشفى حتى يتم علاجها من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية، وذلك بعد أشهر من الجدل المثار حول حقيقة إدمانها.

شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء أمس الأحد، قال : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وتابع، شقيقتي اتضحك عليها وتنازلت عن جميع المحاضر ضد حسام حبيب رغم أن طليقها لم يتنازل عن أي محاضر، وأنا رحت شقة التجمع مع ناس من المستشفى وخدناها من هناك، ولو رقبتي هتطير مش هطلع أختي من المستشفى إلا بعد شفائها من الإدمان".

وأكمل: دخلت شيرين المستشفى دخول إلزامي لأنها غير مؤهلة ونسب التحاليل بتقول كده.. ومدير المستشفى في النيابة ومعاه أوراق تثبت أنها تحتاج للعلاج من الإدمان، أختي لها 3 أيام في المستشفى.