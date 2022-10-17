حلا شيحة لـ شيرين عبدالوهاب: "ربنا ينتقم من اللي أراد ليكي الشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع انستجرام، فيديو جمع بين لقطتين الأولى لوالدة المطربة شيرين عبدالوهاب وهي تقول عنها: "طول عمرها مشرفاني"، والثاني لشيرين وهي تحكي عن أن والدتها سبب حبها للغناء وخاصة الفنانة وردة الجزائرية، داعية الله أن يطيل في عمرها.

وعلقت حلا على الفيديو وكتبت "يا رب ترجعي لأهلك وحبايبك وربنا يبعد عنك أصحاب السوء وأي حد اتمنالك الشر أو أراد ليكي أي شر ربنا ينتقم منه بدعيلك من قلبي تبقي فلة وترجعي أحسن من الأول، كلنا بنتعب وبنمر بحاجات صعبة في حياتنا بس الإيمان بالله وقوة الإرادة وحب الناس اللي واقفين في ظهرنا بصدق بنرجع أحسن من الأول".

وتابعت "إن شاء الله حتقومي بالسلامة وترجعي أحسن من الأول وكل ده حيعدي كلنا بندعيلك وبنحبك يا طيبة يا فلة".

كان محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، أعلن أنه اضطر إلى إدخال شقيقته المستشفى حتى يتم علاجها من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية، وذلك بعد أشهر من الجدل المثار حول حقيقة إدمانها.

شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء أمس الأحد، قال : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وتابع، شقيقتي اتضحك عليها وتنازلت عن جميع المحاضر ضد حسام حبيب رغم أن طليقها لم يتنازل عن أي محاضر، وأنا رحت شقة التجمع مع ناس من المستشفى وخدناها من هناك، ولو رقبتي هتطير مش هطلع أختي من المستشفى إلا بعد شفائها من الإدمان".

وأكمل: دخلت شيرين المستشفى دخول إلزامي لأنها غير مؤهلة ونسب التحاليل بتقول كده.. ومدير المستشفى في النيابة ومعاه أوراق تثبت أنها تحتاج للعلاج من الإدمان، أختي لها 3 أيام في المستشفى.