"تصريحات يعاقب عليها القانون".. لماذا تجاهل حسام حبيب التنازل عن بلاغاته ضد شيرين عبدالوهاب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

إعلان الفنانة شيرين عبدالوهاب، تنازلها عن القضايا التي أقامتها ضد الفنان حسام حبيب، زوجها السابق، أصبح محل تساؤلات عديدة، مع اشتعال أزمة حجزها في إحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان، وفقا لتصريحات أسرة الفنانة.

محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء أمس الأحد، قال: " شقيقتي اتضحك عليها وتنازلت عن جميع المحاضر ضد حسام حبيب رغم أن طليقها لم يتنازل عن أي محاضر".

سب وقذف

الفنان حسام حبيب، تقدم في يوليو الماضي، عبر محاميه، ببلاغ ضد زوجته السابقة المطربة شيرين عبدالوهاب، حمل رقم 33057 لسنة 2022 عرائض النائب العام، موجها لها اتهامات بالسب والقذف، عبر مداخلة هاتفية أجرتها مع برنامج "كلمة أخيرة".

صلح أم تنازل

جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، قال إن إعادة موكله للسيارة المتنازع عليها من زوجته السابقة الفنانة شيرين عبدالوهاب، جاء تنازلًا عن حقه إلى الفنانة وليس تصالح قانوني بينهما.

سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، قال: "ما حدث كان تنازلا وليس تصالح، فلم يكن هناك نزاع جنائي حول ملكية السيارة، وحبيب لم ينكر أن شيرين هي من قامت بسداد قيمتها وقررت أن تكون المبايعة باسمه"، مشيرًا إلى أن نيابة شرق القاهرة الكلية لم تستدعي موكله بشأن البلاغ المقدم من شيرين بشأن السيارة.

وتابع محامي حسام حبيب: "هناك ملف تقدمنا به للنائب العام بسبب تصريحات شيرين عبر مداخلتها الهاتفية التي نعتت فيه موكلي بعبارات يعاقب عليها القانون، وأحيل البلاغ إلى نيابة أكتوبر ولا يزال قائمًا ومستمرًا، ونحن مستمرون في البلاغ وسوف يتنازل حسام عن البلاغ حين يرى ذلك".

واستطرد: "حسام حبيب أنهى النزاع على السيارة من جانبه، وليس معنى ذلك أنه أعاد الشيء أو (رجعه) كما ورد في بيان الفنانة.. هو فقط تنازل من طرفه عن النزاع القانوني، لأن أموال السيارة محل خلاف، وفيه كلام أنه كان شغل بيها".

تقدير واحترام

وأصدرت شيرين عبدالوهاب بيانًا جاء نصه: "تعلن الفنانة أنها تكن كل تقدير واحترام للأستاذ حسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة".