قبل دخولها المستشفى.. ماذا قالت شيرين عن حسام حبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

فترة عصيبة تعيشها الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعدما تم احتجازها بأحد المستشفيات لعلاج الإدمان منذ أيام.

وحكى محمد عبدالوهاب شقيق شيرين، أنه لم يتعد على شقيقته بالضرب، إنما نقلها لعلاجها في المستشفى على يد متخصصين، وهو ما أكدته والدته أمس الأحد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية".

كما وجهت والدة شيرين استغاثة لحماية ابنتها من طليقها الفنان حسام حبيب، ومديرة أعمالها السابقة سارة الطباخ، والذي انتشرت صور لهما خارج المستشفى.

علاقة شيرين بـ طليقها شهدت العديد والعديد من الفصول التي بدأت بحب ورمانسية كبيرة، وانتهت ببلاغات واتهامات متبادلة.

وهنا نعرض لكم أبرز ما قالته شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب، والتي تضاربت تصريحاتها تجاهه أكثر من مرة:

_ في ديسمبر 2021، وبعد شهر من إعلانها انفصالها رسميا، وفي أول مداخلة لها عقب إعلان الطلاق، تحدثت عن الفنان حسام حبيب، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، وقالت: "اعذرني مش هقدر أتاجر بأموري الخاصة، على فكرة أنا لسه بحب حسام حبيب، أنا لسه بحبه"، ليرد الإعلامي عمرو أديب متفاجئا: "إيه؟ أدهشتيني".

وردت شيرين عبدالوهاب على سؤال الإعلامي عمرو أديب: "هل الحب بهدلة؟" لتجيب: "هو الحب بهدلة وخلاني أندلة".

_ وكشفت شيرين حقيقة من خلال "ستوري إنستجرام"، على سؤال أحد متابعيها "ممكن أسألك سؤال خاص لو حابة تجاوبي عليه.. هو حسام فعلا زي ما الناس بتقول أخد فلوسك؟"، قائلة: "بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا".

أضافت: "بل بالعكس تماما أنا ماعرفتش أحوش فلوس ليّا غير لما اتجوزت حسام عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما، هو كان بيحافظ على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام ربنا ودي الحقيقة".

_ ردت شيرين كذلك من خلال "ستوري إنستجرام"، على سؤال أحد متابعيها "هو بجد حسام رفع عليكي سلاح؟"، قائلة: "طبعا لأ إيه ده؟ إزاي يتقال كده؟ وبرضو دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا".

_ فور طلاقها ظهرت شيرين حليقة الرأس، ونفت آنذاك ما تردد عن أن حسام حبيب قام بحلاقة شعرها، إلا أنها في مدخلة مع الإعلامية لميس الحديدي بعدها أكدت أنه قام بحلاقة شعرها.

_ في يونيو الماضي ردت شيرين من خلال خاصية "ستوري" على أسئلة متابعي صفحتها في موقع "إنستجرام"، سألها أحدهم: " حسام حبيب في كلمة واحدة"، لتجيب: "سؤال صعب".

_ كما ردت على سؤال أحد معجبيها عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، عن مشاعرها تجاه زوجها السابق، قائلا: "لسه بتحبي حسام أو خلاص قدرتي تشيليه من قلبك؟"، وأجابت شيرين قائلة: "أنا مش بحبه ولا بكرهه".

_ قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ردا على سؤال: "إنتي بتحبيه ولا مش بتحبيه"، قائلة: "حبته عقربة مش لاقية حته تنام فيها، أنا بحبه دانا متأذتش في حياتي من إنسان كده دا إنسان قلبه أسود وإنسان فاضي وبيغتاب كل الناس، ولو إنتي كنتي صاحبتي كان طلعك بتحضريني إني أسيبه".