مخرجة تتحدث عن أزمة شيرين عبدالوهاب: "مفيش حد معصوم من الخطأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت المخرجة بتول عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على الأزمة التي تمر بها الفنانة شيرين عبدالوهاب هذه الفترة.

وكتبت بتول: "رفقا بـ شيرين وبناتها، نفسي قبل ما أي حد يكتب بوست أو كلمة عن شيرين الفترة القادمة يفكر لحظة في بناتها، كل كلمة بتكتب ممكن تكون بالنسبة لك عادية بس بتدمر نفسية بنات صغيرة لسه شخصيتهم بتتكون".

وتابعت: "مفيش حد معصوم من الخطأ، واضح إنها فترة صعبة في حياتها، سيبوها تتعلم وتطلع منها بهدوء وسلام نفسي".

وأثار محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلا كبيرا أمس، حينما قال في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" إنه لم يتعد على شقيقته بالضرب بل تم نقلها لمستشفى لعلاج الإدمان من قبل متخصصين