"إدمان" شيرين عبد الوهاب.. من نفي طبيبها لتأكيد والدتها وشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، أنه اضطر إلى أن يُدخل شقيقته المستشفى حتى يتم علاجها من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية، وذلك بعد أشهر من الجدل المثار حول حقيقة إدمانها.

شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، مساء أمس الأحد، قال : "شقيقتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأمي قالت ليا أبوس على إيديك إنقذ أختك من الإدمان، مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان".

وتابع، شقيقتي اتضحك عليها وتنازلت عن جميع المحاضر ضد حسام حبيب رغم أن طليقها لم يتنازل عن أي محاضر، وأنا رحت شقة التجمع مع ناس من المستشفى وخدناها من هناك، ولو رقبتي هتطير مش هطلع أختي من المستشفى إلا بعد شفائها من الإدمان".

وأكمل: دخلت شيرين المستشفى دخول إلزامي لأنها غير مؤهلة ونسب التحاليل بتقول كده.. ومدير المستشفى في النيابة ومعاه أوراق تثبت أنها تحتاج للعلاج من الإدمان، أختي لها 3 أيام في المستشفى.

ومع عودة الحديث عن إدمان شيرين بعد 4 أشهر من تباين تصريحاتها ردا على ما تردد بشان ذلك، نرصد في التقرير التالي ، ما ذكرته.

إدمان أدوية

الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال مداخلة الهاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، قالت: "لو كنت أدمنت الأدوية مع إن مفيش الكلام ده، لو كنت أدمنت الأدوية زي ما اتكتب عني وتعبت وتخنت دا عشان عيشته عشان حياتي مع حسام حبيب أنا كنت زي البدر ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبوالسعود".

طبيبها يعلق

د.نبيل عبدالمقصود، مؤسس مركز متخصص فى علاج السموم والإدمان للمخدرات والأدوية، الذي نال تحية خاصة من الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال حفلها الذي أقيم في ختام مهرجان قرطاج ، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن": تحدث عن ما تردد بشأن إدمان الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال: "ما يثار عن ذلك غير صحيح إطلاقا، حالتها لا علاقة لها بالإدمان".

فلة وشمعة منورة

شيرين، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc"، تحدثت مجددا عن المثار بخصوص إدمانها، وقالت : "أنا كنت لازم عشان أنام آخذ تأهلني للنوم، وأول ما أصحى آخذ أدوية المعدة والحساسية، دلوقتى عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في دكتور نبيل عبد المقصود".

وأضافت: "هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس، مفيش مخدرات أنا فلة و شمعة منورة".