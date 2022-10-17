لماذا تنازلت شيرين عبدالوهاب عن البلاغات ضد حسام حبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

منذ فترة فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها، بالتنازل عن البلاغات المقدمة ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

"شيرين" تمر هذه الفترة بأزمة كبيرة، وهي نزيلة بإحدى مستشفيات علاج الإدمان، بعدما قام شقيقها محمد عبدالوهاب بنقلها لمستشفى لعلاج الإدمان على يد متخصصين.

تنازل شيرين عن القضايا ضد طليقها بعدما أكد المحامي ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن التنازل عن البلاغين المقدمين يخصان الاستيلاء على السيارة وبعض وقائع استخدام العنف ضدها.

وأضاف قنطوش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أن التنازل جاء بعد تحقيقات النيابة والاستماع إلى أقوالها، ثم قيام حسام حبيب بإعادة المتعلقات، فتم التنازل عن القضايا.

وتابع: "كفى الله المؤمنين شر القتال.. وأنا بشكر حسام حبيب على حرصه على المودة، وأنه أعاد السيارة المرسيدس المملوكة لشيرين يوم الأربعاء قبل الماضي بشكل رسمي، ومحضر استلام قُدم للنيابة".

وأصدرت شيرين بيانًا جاء نصه: "تعلن الفنانة أنها تكن كل تقدير واحترام للأستاذ حسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة، حيث قام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمته بريئة تماماً من أي التزام تجاه الفنانة".

وكانت شيرين عبدالوهاب أعلنت سابقًا انفصالها عن حسام حبيب، وبدأت بينهما مشاكل وخلافات، كشفت عن تفاصيلها عبر مداخلات تليفونية في وسائل الإعلام، ووصلت إلى حد تحرير بلاغات ضده بالاستيلاء على سيارتها وبلاغات أخرى.