قبل احتجازها بالمستشفى.. كيف علقت شيرين على علاجها من الإدمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت مداخلة هاتفية لمحمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، جدلا كبيرا، بعدما كشف أنها احتجزت في مصحة للعلاج من الإدمان.

وقال "عبدالوهاب" في مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، إنه لم يعتد بالضرب على شقيقته، بل نقلت إلى المستشفى للعلاج من الإدمان على أيدي متخصصين، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الأمر.

شيرين عبدالوهاب تحدثت من قبل عن الأقاويل التي طاردتها عن علاجها من إدمان المخدرات، وذلك بعد أن ظهر طبيبها المتخصص في علاج الإدمان في حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى والغناء.

وقالت شيرين خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة "dmc"،: "أنا كنت لازم عشان أنام آخد حاجة تأهلني للنوم، وأول ما أصحى آخد أدوية للمعدة والحساسية، دلوقت عايشة من غير حتى برشام صداع، والبركة في الدكتور نبيل عبدالمقصود".

وأضافت: "هل عشان هو دكتور إدمان لازم أكون أنا بتعالج من الإدمان؟ هو صديقي من زمان، وفي إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، مش مخدرات بس، مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة".