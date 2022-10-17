النيابة العامة تكشف حقيقة احتجاز شيرين عبد الوهاب في إحدى المستشفيات

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - أصدرت النيابة العامة بيانا لها ردت من خلاله على البلاغ المقدم من المحامي ياسر قنطوش، بصفته محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شقيق الأخيرة محمد عبد الوهاب والذي اتهمه به باحتجاز شقيقته في إحدى المستشفيات .

جاء في البيان: “تلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بلاغًا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها به عنوة على إثر خلافات بينهما” .

تابع: “وقدم صـورة ضوئية تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور، وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي به واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ” .

أضاف البيان: “وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها” .

يذكر أن محمد عبد الوهاب كان قد نفى في تصريحات لبرنامج “الحكاية” قيامه بالاعتداء على شقيقته شيرين عبد الوهاب بالضرب أو احتجازها قسرا في المستشفى، مشيرا إلى أنه قام بإيداعها بها من أجل العلاج والتعافي من إدمان المخدرات .