بعد وصفها بالواطية وفنانة الكباريهات.. دنيا بطمة ترد بقوة على زوجها محمد الترك

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - خرجت المغنية المغربية دنيا بطمة عن صمتها واختارت الرد على سيل الشتائم والإهانات التي وجه إليها زوجها ووالد إبنتيها المنتج البحريني محمد الترك، مساء يوم الخميس الماضي

واختارت الفنانة المغربية مقطع شعري من ديوان العصر العباسي للإمام الشافعي، من أجل الرد على زوجها، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وجاء في هذا المقطع الشعري: “قالوا سَكَتَّ وَقَد خُوصِمتَ قُلتُ لَهُم إِنَّ الجَوابَ لِبابِ الشَرِّ مِفتاحُ وَالصَمتُ عَن جاهِلٍ أَو أَحمَقٍ شَرَفٌ، وَفيهِ أَيضاً لِصَونِ العِرضِ إِصلاحُ أَما تَرى الأُسدَ تُخشى وَهِيَ صامِتَةٌ، وَالكَلبُ يُخشى لَعَمري وَهوَ نَبّاحُ”.

دنيا بطمة تستعين بقصيدة من الشعر العباسي للرد على إهانة زوجها السابق محمد الترك – الصورة عبر ستوري إنستجرام

يُشار أن الترك وبعدما فشلت سياسته في للرجوع الى مشروعه ومصدر ثراءه “دنيا بطمة”، انتهج سياسية الهجوم، والسب والشتم، موجها لها سيلا من الرسائل المشفرة، التي لم تخلو من “شتائم” في حقها، وذلك عبر بث مباشر جديد على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. حيث وصف الترك زوجته بالواطية وبفنانة الكباريات.

محمد الترك يهين دنيا بطمة في بث مباشر

وجاء هذا الفيديو بعد فشل عدة محاولات للمنتج البحريني في العودة لطليقته دنيا بطمة وانتهت آخرها بطرده من المسرح الذي تغني عليه.

وظهر محمد الترك في الفيديو وهو يضع صور طليقته في صنادق ويرميها على الأرض بانفعال ووصفها بالواطية وهو يردد كلمات أغنية “أكبر غلطة في حياتي”، ويصرخ معها ويقول: “حبيت واحدة واطية”.

وتابع محمد الترك “اعتقد إلى هنا وصلت الرسالة شكرا وشكرا وشكرا كثيرا، أعتقد هذه تبقى للذكرى على الأقل أنا احترمت المكان وقمت بذلك في البيت وليس في الكباريه”، في إشارة منه على أن طليقته غنت الاغنية نفسها في احدى حفلاتها.

وظهر الترك في فيديو آخر وهو يهدد متابعيه ويحذرهم من ذكر اسم زوجته السابقة دنيا بطمة وختم الفيديو بأغنية أخرى تقول كلماتها “والله عمت عينها الفلوس وظهر في المقطع وهو يرمي الأوراق النقدية على الارض.

دنيا بطمة في مرمى الإنتقادات بسبب ما فعلته على المسرح

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد تعرضت لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية بعد انتشار مقطع فيديو من إحدى حفلاتها الأخيرة، ظهر فيه شاب وهو يرمي عليها المال خلال تواجدها على المسرح.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصوّر في الحفل وقد بدت فيه دنيا وهي ترددّ كلمات عن المغرب العربي بينما يقف بقربها رجل يرمي عليها المال، واعتبر الكثير من المتابعين أن هذا التصرف “مستفز”، ولا يليق بها، في حين سخر البعض الآخر من الأمر، معلقين على أنها “بعد الطلاق تتجه لتكون راقصة”.

وجاءت الانتقادات الموجهة لـ دنيا بطمة تحمل تعليقات لاذعة من بينها: “رجعت لمكانها الأصلي.. ما لبقت لها السترة”، و”الظاهر ماجرته عشان ينثر فوق رأسها فلوس”، و” شافت الناس نسيتها قامت تستعرض قدراتها الجسدية”.

وتعجب البعض من قبول دنيا بطمة بهذا التصرف الفج المتدني على الرغم من النجاح الذي حققته من أعمالها الفنية.

أزمات دنيا بطمة

يُذكر أن اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة تصدر الترند كثيراً خلال الأيام الماضية بعد أن ارتبط بالعديد من الأزمات والتي كان أبرزها منع حرس حفلها الغنائي لزوجها المنتج البحريني محمد الترك من الدخول وطرده من المكان.

وبعد أيام عاد الحديث عن دنيا بطمة بعد تداول فيديو لـ محمد الترك أثناء نقله إلى المستشفى بعد أن تعرض لأزمة صحية ربط البعض بينها وبين طرده من حفل الفنانة المغربية.

وظهر محمد الترك في الفيديو وهو ينقل من قبل المسعفين إلى العناية المركزة بعد وضعه على جهاز الأكسجين دون توضيح لتفاصيل حالته الصحية.

وجاءت تلك الأزمات بعد أن كشف محمد الترك عن انفصاله عن دنيا بطمة مؤخرًا دون أن يكشف عن السبب واكتفى بالتلميح إلى أن بعض المقربين منهم كانوا السبب في تلك الأزمة بينهما.

ونفى محمد الترك الشائعات التي ترددت حول تعرض دنيا بطمة للخيانة منه وأن يكون ذلك سبب الانفصال بينهما.

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