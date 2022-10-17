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بسنت شوقى وفراج مع محمد صلاح ومكة عقب الفوز على السيتى وتعلق: الملك وابنته

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القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد فراج، وزوجته الفنانة بسنت شوقى، على مؤازرة النجم المصرى محمد صلاح، خلال مباراة فريقه أمس، أمام مانشستر سيتى، وهى المباراة التى احتضنها ملعب آنفيلد، وانتهت بفوز ليفربول بهدف لمحمد صلاح.

صلاح وبسنت شوقى ومحمد فراج
صلاح وبسنت شوقى ومحمد فراج

 

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انفيلد

ونشرت بسنت شوقى، مجموعة من الصور برفقة محمد فراج من داخل الملعب، وصورة تجمعهما مع محمد صلاح، وابنته مكة، وعلقت بسنت على الصورة، "مع الملك وابنته".

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بطولات ليفربول

قاد الدولي المصري محمد صلاح، فريق ليفربول للفوز على مانشستر سيتي، بهدف نظيف أمس الأحد، في قمة الجولة الـ 11 من مسابقة على ملعب "أنفيلد".

فراج
فراج

ومنحت الصحف الإنجليزية، تقييمًا شامًلا لجميع لاعبي ليفربول الإنجليزي حسب الدرجات من 1 إلى 10، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح بعد قمة مان سيتي في مسابقة البريميرليج أمس الأحد.

ضربة البداية
ضربة البداية

وحصل النجم المصري محمد صلاح، على تقييم يصل إلي 8.3 درجة من عشرة، من قبل الصحف والمواقع الإنجليزية.

فيما يتصدر البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمي فريق ليفربول على تقييم 8.6 درجة من عشرة وهو الأعلى بين لاعبي الريدز، بعد الأسيست التاريخي الذي أهداه إلي النجم المصري محمد صلاح.

يذكر أن فريق ليفربول، رفع رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في وصافة الترتيب خلفًا لأرسنال المتصدر برصيد 27 نقطة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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