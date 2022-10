شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير آخر مشاهد "طير بينا يا قلبى" بالتزامن مع عرضه على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال مسلسل "طير بينا يا قلبى" من تصوير آخر مشاهد العمل بالتزامن مع عرضه على قناة ON، وذلك بعد فترة تصوير اشتغرقت أكثر من شهرين، وجمعت المشاهد الأخيرة بين بطلة العمل ريم مصطفى والفنان محسن محيى الدين الذى يجسد شخصية والدها خلال الأحداث.

كشفت الحلقة الـ 25 من مسلسل "طير بينا يا قلبى" التي عرضت أمس الأحد، عن تورط خالد (مصطفى هريدى) في خطف فريدة ابنة فيروز (دنيا ماهر) بتحريض من جدها الحاج ناصر (عبد الرحيم حسن) بغرض الضغط على والدتها والحصول على حضانة فريدة بالمحكمة، منها خاصة بعد خطوبة فيروز من مازن (نور محمود).

واستعان الحاج ناصر بخالد لخطف فريدة مستغلاً ارتباط فيروز بمازن بعد رفضها له، ويعرض عليه أموال كثيرة، ويقرر خالد إعادة فريدة إلى والدتها فيروز وعائلتها ويفضح خطة جد الطفلة الحاج ناصروذلك بعدما سجل له تحريضه له على خطفها، فيما لا تزال دلال (ريم مصطفى) تعيش في صدمة وعزلة بمنزلها منذ ارتباط مازن وفيروز .

ويعرض مسلسل "طير بينا يا قلبى" من السبت للأربعاء حصريًا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 5 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.