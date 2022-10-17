فن ومشاهير

أصحاب "عايم فى بحر الغدر" يطالبون مصطفى كامل بالوقوف بجانب صناع المهرجانات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب "عايم فى بحر الغدر" يطالبون مصطفى كامل بالوقوف بجانب صناع المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد مطرب المهرجانات علي سمارة والفنان أحمد عزت، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بالوقوف بجانب مطربي المهرجانات بشكل يرضي كل الأطراف.

وأضافوا في بيان صحفي، أنه يتمنى أن يضع النقيب مصطفي كامل مشاكل مطربي المهرجانات على طاولة اجتماعه الأول بالنقابة، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يقف بجوار من يقدم فنا هادفا عبر كلمات وأغاني جيده وليست خارجة من قبل مطربين المهرجانات .

وعلى جانب آخر يستعد علي مجدي والشهير بـ علي سمارة وأحمد عزت لطرح أحدث أعمالهما الغنائية والتي تحمل اسم "دنيا ماليها أمان"، وذلك عقب نجاح أغنيتهما الشهيرة "عايم في بحر الغدر" والذي وصلت نسب مشاهداته إلى 170 مليون مشاهدة .

الأغنية الجديدة والتي تحمل تعاون جديد بين أحمد عزت وعلي سمارة سيتم طرحها الأيام المقبل وهي من كلمات حسن عدوية ومصطفى وفقي والحان أحمد عزت ومصطفي وفقي و توزيع مايو، صولوهات عيد .

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا