شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب "عايم فى بحر الغدر" يطالبون مصطفى كامل بالوقوف بجانب صناع المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد مطرب المهرجانات علي سمارة والفنان أحمد عزت، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بالوقوف بجانب مطربي المهرجانات بشكل يرضي كل الأطراف.

وأضافوا في بيان صحفي، أنه يتمنى أن يضع النقيب مصطفي كامل مشاكل مطربي المهرجانات على طاولة اجتماعه الأول بالنقابة، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يقف بجوار من يقدم فنا هادفا عبر كلمات وأغاني جيده وليست خارجة من قبل مطربين المهرجانات .

وعلى جانب آخر يستعد علي مجدي والشهير بـ علي سمارة وأحمد عزت لطرح أحدث أعمالهما الغنائية والتي تحمل اسم "دنيا ماليها أمان"، وذلك عقب نجاح أغنيتهما الشهيرة "عايم في بحر الغدر" والذي وصلت نسب مشاهداته إلى 170 مليون مشاهدة .

الأغنية الجديدة والتي تحمل تعاون جديد بين أحمد عزت وعلي سمارة سيتم طرحها الأيام المقبل وهي من كلمات حسن عدوية ومصطفى وفقي والحان أحمد عزت ومصطفي وفقي و توزيع مايو، صولوهات عيد ميسي.