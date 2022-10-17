شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: نور الشريف مثلى الأعلى والأب الروحى وهو من اكتشفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد العوضى، عن سعادته بالمشاركة فى احتفالية جامعة حلوان، مؤكدا أن لديه حنين للجامعة، خاصة وأنه تخرج فى كلية تجارة خارجية جامعة حلوان 2008، موضحا أن الذهاب للجامعة يساهم فى تكوين الشخصية بجانب التعليم.

وأضاف الفنان أحمد العوضى خلال كلمة له بندوة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان المنعقدة الآن، أن المثل الأعلى له فى التمثيل من الفنانين المصريين نور الشريف، لأنه من اكتشفه والأب الروحى له ووكذلك الفنان عادل إمام وكل النجوم الكبار.

وأكد العوضى، أن النجاح قرار نابع من الشخص وليس الحظ، والنجاح يبدأ من الجامعة، مؤكدا أن الكلية مناخ لبناء الشخصية.

وأشار العوضى إلى أنه يستعد لتصوير فيلم البلدوزر سيتم عرضه فى العيد الكبير، وأن لديه مسلسل يجرى التحضير له.