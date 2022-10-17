شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان فيلم "صاحبتى" المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أسرة الفيلم المصري الروائي القصير "صاحبتى" للمخرجة كوثر يونس الإعلان التشويقي الأول للفيلم المشارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ودورته الـ 44.

قالت كوثر يونس: "إن المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان بلدها القاهرة فخر كبير وتمنت كوثر أن يحقق الفيلم الإقبال الجماهيري نفسه الذى حققه في مهرجان فينسيا السينمائى الدولى".

أما إلهام صفى الدين قالت: إنها سعيدة لهذا الاختيار وما أجمل أن يكون أول أفلامها في المسابقة الرسمية لمهرجان بلدها، مارك حجار، قال "إن الفيلم تجربة صعبة تمثيليًا وهو سعيد بمشاركته في مسابقتي فينسيا والقاهرة".

كان" صاحبتى" قد أقيمت له أربعة عروض ضمن المسابقة الرسمية لقسم آفاق السينما القصيرة بمهرجان فينسيا السينمائى الدولي والذى يعتبر أول فيلم مصري يشارك فى المسابقة.

ويعد فيلم "صاحبتي" أول أفلام كوثر يونس بعد تخرجها من المعهد العالي للسينما وقدمت خلال دراستها فيلمين كمشاريع تخرج منهما الفيلم الوثائقى "هدية من الماضى" وحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا حيث استمر عرضه فى صالات السينما لأكثر من ٦ أسابيع وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية فى مصر من قبل.

وتعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة "راويات" التى تضم مجموعة كبيرة من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضًا فى إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.

فيلم "صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومنتج مشارك محمد العمدة وتمويل كوثر يونس ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعى.