شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: مسلسل الاختيار رصد حقائق لم يعرفها الجمهور والفكر المتطرف مدمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد العوضى، أن تجسيد دور هشام عشماوى فى مسلسل الاختيار من أفضل ما قدمه فى الدراما المصرية، موضحا أنه درس الشخصية بشكل كبير للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه.

وأضاف الفنان أحمد العوضى خلال كلمه له بندوة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان المنعقدة الآن، أن مسلسل الاختيار يرصد حقائق لم يعرفها المواطنون وعندما ترشحت لدور هشام عشماوى كان هدفى إيصال رسالة بأن الفكر المتطرف يؤدى إلى تدمير الحياة وليس من الجيد أن يعطل الإنسان فكره ويسلم نفسه لغيره.

وتابع العوضى، أن الدور جسد حياة هشام عشماوى بعد التخرج من الثانوية العامة والتحق بالكلية الحربية بإرادته وتخرج وأصبح ضابطا، ومن المفترض عقيدته حماية الدولة والدفاع عنها ضد العدو وفجأة يحدث تحولا ويصبح عدوا يضرب المصريين بدلا من توفير الحماية لهم.

واستطرد العوضى، الهدف من ذلك التحول من شخص ضابط جيش ينتقم من زملائه اعتقادا منه وفقاً لفكر الإخوان وادعاءاتهم، مؤكدا أن الدور مطمع لأى ممثل.

وتابع الفنان أحمد العوضى، أن أصعب مشهد بالنسبة له هى لقطة التحول وخلع هشام عشماوى بدلة العسكرية وقراره بالتحول إلى هشام عشماوى البغيض وليس البطل.

وتطرق الفنان أحمد العوضى إلى دور الدراما فى تغيير سلوك الجمهور إيجابيا، مؤكدا أن مسلسل الاختيار والممر والرصاصة لا تزال فى حبيبى تنمى روح الوطنية.