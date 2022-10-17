مي عمر تحتفل بعيد ميلادها بحضور عدد من نجوم الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلادها مساء يوم السبت الماضي بحضور زوجها المخرج محمد سامي وعدد من أصدقائها بالوسط الفني .

حيث تواجد كلا من الفنانين: بشرى، نسرين إمام، هيدي كرم، خالد سليم، ريم سامي وغيرهم .

ونشرت مي عمر صورا ومقاطع فيديو من حفل عيد ميلادها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري .

وظهرت في مقطع فيديو لحظة تقطيع قالب عيد الميلاد إلى جانب زوجها المكون من أكثر من طابق ومزينًا بأشكال مواد تجميلية وحقائب على أنغام أغنية “إنزل يا جميل عالساحة” .