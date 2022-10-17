عمر كمال يحسم الجدل حول زواجه من ندى الكامل

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - نفى مطرب المهرجانات عمر كمال ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول عقد قرآنه وزواجه بعد تداول صورة له تجمعه بالداعية الشيخ أسامة قابيل، ليتكهن المتابعون بأنه عقد قرانه على ندى الكامل .

فكتب في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “امبارح شوفت صديقى الدكتور أسامة قابيل بعد شغله ونورنى وكانت قعدة جميلة وأخدنا صور عادية بعد القعدة وكان لابس اللبس الأزهرى الجميل لأنه بعد شغله” .

تابع: “الناس ف لحظة ربطت ده انه كتبت كتابى وبحاجات شخصية ف حياتى مع إنى كنت لابس شورت وكاب وقاعد ف قعدة خاصة جدا مع ناس بحبها .. ليه يا جماعة فيه ناس عندها إصرار تخلينى أطلع كلام مش عاوز أقوله وتفتش ورايا” .

أضاف: “وليه الناس متراعيش ان كل واحد ليه أهل وأسرة بيعملهم مشاكل معاهم بكل كلمة غلط بتنزل .. أنا حتى يوم ما أتجوز مش هدخل حياتى الشخصية ف السوشيال ميديا اطلاقا” .

واختتم المطرب عمر كمال: “ياريت يا جماعة تسيبونى ف حالي وتراعوا ربنا ف سيرة الناس وفيه حاجات ف مصر أهم ١٠٠ مرة مني ومن أخبارى الشخصية” .

يذكر أن الكثير من الشائعات كانت قد ترددت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباط عمر كمال بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي بسبب ظهورهما المتكرر معا .