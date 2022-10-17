شريف منير يتزوج بزفاف “أسطوري” من ممثلة شهيرة والجمهور مصدوم.. أول الصور من شهر العسل!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - أنتشرت عبر مواقع السوشيال ميديا بأنباء تفيد بزواج الفنان المصري شريف منير بالفنانة فيدرا، الأمر الذي صدم الجمهور.

ورغم عدم تأكيدات إلا أن المصادر اضافت أن الزفاف كان أسطوري وأن الصور المنتشرة عبر المواقع الاعلامية تكون من شهر العسل.

وبعد التأكد من صحة الاخبار المنتشرة، اتضح أن الصورة من مسلسل يجمع الفنان شريف منير والفنانة فيدرا، ولا صحة لما تم تداوله عبر المواقع الاعلامية.

فيدرا وشريف منير في كواليس إيجار قديم

وجاءت تكهنات الزواج بعد أن قامت الفنانة فيدرا بأخذ صورة مع الفنان شريف منير أثناء تصوير مشاهدها في “مسلسل إيجار قديم“، والمقرر عرضه قريبًا خلال الموسم الشتوي، حيث تواصل فيدرا؛ تصوير أحداث العمل على قدم وساق حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.

فيدرا وشريف منير

مسلسل إيجار قديم

وتجسد فيدرا، خلال الأحداث، شخصية «كاميليا» وهي سيدة أرستقراطية تقع خلال الأحداث في حب شريف منير الذي يقطن في عمارة سكنية مجاورة لها تدور فيها قصة المسلسل،

ويقدم العمل دراما اجتماعية في غطار من الكوميديا من خلال إلقاء الضوء على قضايا اجتماعية تحكي حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال المسلسل بنظام الإيجار القديم.

فريق عمل مسلسل إيجار قديم

مسلسل “إيجار قديم”، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر أكتوبر المقبل، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

أحدث أعمال فيدرا

ويعرض لفيدرا حاليًا مسلسل “وسط البلد” الذى تقوم ببطولته بمشاركة جمال عبد الناصر، سماح السعيد، سميرة عبد العزيز ناصر سيف، عصام السقا، أحمد كشك، ندا عادل، محمد رضوان، إلهام صفى الدين، شاهيستا سعد، عزوز عادل وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية وتأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد الشعيبى وإخراج أحمد شفيق ومحمد أسامة وزياد وشاحى.

وتشارك فيدرا بظهور خاص فى مسلسل “مجنون بيك” الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend والذى انطلق عرضه مؤخرًا، ويعتمد العمل على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته أمير المصرى، آدم الشرقاوى، مريم الخشت، انتصار، مراد مكرم، وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد.

وظهرت فيدرا كضيفة شرف في مسلسل “مكتوب عليا” مع أكرم حسنى في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

شريف منير: وافقت على “إيجار قديم” من أول جلسة

عبر الفنان شريف منير عن سعادته ببطولة مسلسل “إيجار قديم”، موضحا أنه يهوى العمل في ‏موسم دراما رمضان، إلا أن مسلسل “إيجار قديم” جذبه لتقديمه خارج الموسم الرمضاني، مشيرا إلى أن الدراما الجيدة تصلح للعرض في أي وقت من العام، وليس خلال سباق رمضان فقط.

أشار شريف منير، أنه وافق على بطولة مسلسل “إيجار قديم” بعد أول جلسة مع المنتج كريم ‏أبو ذكري، موضحا أن الفكرة تميل للكوميديا الإجتماعية في إطار لايت إنساني، قائلا: خلال الفترة الماضية اعتذرت عن عدة أعمال درامية لأنها لم تجذبني لتقديمها، وحاليا ‏أصبحت اختار الأعمال التي تحمل رسائل حقيقية للناس، بجانب تقديمها متعة للمشاهدين.

وأكمل: وجدت في مسلسل إيجار قديم كافة المميزات التي تجعلني أوافق على العمل به، ‏بداية من المنتج كريم أبوذكري والذي أتعاون معه لأول مره، وحقيقة كان إكتشاف حقيقي بالنسبة ‏لي”، وجدت منتج فاهم الشغلانة كويس ويوفر كل مقومات النجاح.‏

أوضح شريف منير أن مسلسل “إيجار قديم” يطرح فكرة تناسب المجتمع المصري، وتلقي ‏الضوء على عدة قضايا إجتماعية، من خلال حكايات إنسانية تدور بين شخصيات تقترب كثيرا ‏من الواقع في عمارة سكنية يقطنها أبطال العمل موضحا أنه انتهى من تصوير ما ‏يقرب من 70% من مشاهدة في العمل.‏

شريف منير: مشاهدي مع صلاح عبد الله مليئة بالكوميديا

وعن كواليس التصوير قال شريف منير إنها مليئة بالود والمحبة، موضحا أن المشاهد التي ‏تجمعه بالفنان القدير صلاح عبدالله بها الكثير من الكوميديا والمشاعر الإنسانية، وأشار أن ‏التركيبة التي يقدمها المسلسل قريبة جدا من المجتمع المصري البسيط وهو ما سيجذب الفئة ‏الأكبر من الجمهور لمتابعته، وقال: “وجود أجيال مختلفة في التركيبة يجعل المسلسل يصل ‏لكافة فئات المجتمع بداية من الأطفال والشباب وصولا للأعمار الأكبر سنا”.‏

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