بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لإبنة شيرين عبد الوهاب.. لن تصدق ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مكالمة شقيقها وحديث والدتها عن تفاصيل احتجازها في المستشفى، خلال “برنامج الحكاية” مع عمرو أديب.

وخلال المداخلة أشارت السيدة “كريمة أبو زيد” والدة شيرين عبدالوهاب أن الأخيرة قامت بطردها هي وشقيقتها الصغرى إيمان عبدالوهاب وإبنتيها “هنا” و”مريم”، ويتساءل الجميع الآن عن أبنتيها وماذا تفعلان بعد كل هذه المشاكل والأزمات التي لحقت بوالدتهما.

تصرف طفولي لأبنة شيرين عبد الوهاب

وفي تصرف طفولي برئ وصفه البعض بالغريب والصادم، قامت هنا ابنته شيرين عبد الوهاب، بطرح فيديو لها عبر تطبيق التيك توك تقوم فيه بالغناء وهو ما أثار استغراب الجميع حيث أنها ظهرت في الفيديو بشكل طبيعي على عكس المتوقع، حيث أعتقد البعض دخول أبنتيها فى حالة نفسية سيئة إلا أنها ظهرت بشكل طبيعي وتقوم بالغناء.

أبنة شيرين عبد الوهاب



والدة شيرين: حسام حبيب وسارة الطباخ عصابة وبيشربوها مخدرات

وخلال المداخلة، اتهمت والدة شيرين حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ بمساعدتها على تعاطي المخدرات “بيشربوها مخدرات فى شقة فى التجمع !”، وطالبت بحماية ابنتها من حسام حبيب “راجع بخطة عشان يضحك عليها، حسام بيشجعها على تعاطي المخدرات”، ويبدو أن شقيق شيرين عبدالوهاب أدخلها المستشفى للعلاج النفسي إلزاميًا.

أبنة شيرين عبد الوهاب

تصريحات شقيق شيرين عبد الوهاب بعد إتهامة بضربها

وصرّح محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين لبرنامج الحكاية: “وديت شيرين المصحة عشان تتعالج من الإدمان.. وهي وحسام حبيب اتصالحوا وكان بيتعاطوا مخدرات سوي وتم إثبات ذلك في المستشفى”.

وتابع في تصريحاته: “أختي بتتعرض لعصابة حاطين لها أجهزة تجسس على الموبايل”، وأضاف: ” أختي بتضيع وواقعة في عصابة حسام حبيب وسارة الطباخ وضحكوا عليها ولو كان آخر يوم في عمري مش هطلعها من المصحة إلا وهي كويسة”.

شيرين عبدالوهاب تتهم شقيقها بضربها في محضر رسمي

حرر المستشار ياسر قنطوس محامي وفريق مكتبه محضر إثبات حالة ضد محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد اعتدائه عليها بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز بأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وحمل المحضر بتاريخ اليوم رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، وتم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق،

رد فعل غريب من حسام حبيب وسارة الطباخ

وسبق وأن علم فريق ET بالعربي أن النيابة استدعت العاملين في مستشفى الطب النفسي حتى يتم التحقيق معهم، ولكن حتى الآن لا يوجد أي جديد لكن تم التأكد من جود شيرين داخل المستشفى.

تواجد فريق ET بالعربي أمام المستشفى التي تتواجد بها شيرين، وظهرت وهي تشير من “شباك” غرفتها لطليقها حسام حبيب وللمنتجة سارة الطباخ الذين ينتظرون خارج المستشفى للإطمئنان على حالتها أول بأول، وطلبت منهم بأن يخرجوها من المستشفى، وهتفوا باسمها وأشاروا لها أنهم سيقوموم بإخراجها من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة وحرص حسام حبيب على التواجد برفقه سارة الطباخ على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى إلى أن يتم إخراجها من المستشفى.

عودة شيرين وحسام حبيب

الرواية الحقيقية لما حدث أن حسام حبيب حاول خلال الفترة الماضية إقناع شيرين عبد الوهاب بالعودة له خاصة بعد التصالح بينهما.

وتطورت الأحداث ومالت شيرين عبد الوهاب لمحاولات حسام حبيب وكانت على وشك الاستجابة له لولا تدخل شقيقها وأسرتها.

واتفقت شيرين عبدالوهاب مع أسرتها على الابتعاد لبعض الوقت واستغلال هذه الفترة في علاج إدمانها على العقاقير الطبية المخدرة ودخول المستشفى للحصول على مساعدة نفسية لكن حسام لحق بها.

حفل شيرين عبد الوهاب فى الكويت

شيرين عبد الوهاب ينتظرها جمهورها في دولة الكويت لتقديم حفل ضخم نهاية شهر اكتوبر الجاري، ولكن وفقا لرواية والدتها وتقارير مستشفى الطب النفسي التي تمكث بها التي تحدث عنها المحامي الخاص بها، فانه من الصعب للغاية أن تلتزم شيرين عبد الوهاب بالتواجد في الحفلة يوم 29 اكتوبر.

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