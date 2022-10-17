فنانة شهيرة ترفض الإنجاب بسبب “التطور التكنولوجي”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:47 مساءً - كشفت الفنانة ألفت إمام عن سبب اتخاذها لقرار عدم الإنجاب وذلك لخوفها من التطور التكنولوجي السريع وتأثيره على تربية الأطفال .

فقالت ألفت إمام خلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “MBC مصر” وتقدمه الإعلامية ياسمين عز أنها كانت تعيش في قرية وتعلمت الأدب والأخلاق والتدين الطبيعي ولكن مع الانفتاح بالوقت الحالي أصبح من السهل استقبال كل شئ .

تابعت: “جهاز المحمول بستقبل بيه كل حاجة وبأطارد في كل حتة .. الحاجات بقى تطورها زيادة عن اللزوم فتبتدي تقلقي .. زمان كان فيه معلم في البيت بيديكي الفضائل والتربية الحميدة وفي المدرسة بيكملوا الجزء ده، ونفسي المدرسة يرجع يبقى ليها دور في التربية أكتر من التعليم ” .

أضافت “إمام” حول قرارها بعدم الإنجاب: ” حسيت إني مش هقدر وأنا بنزل الشغل وماما ماتت وأنا لسه 20 سنة، هسيب قلبي وفلذة كبدي لمين .. فقولت أنا الحمد اشتغلت من أول ما دخلت المعهد، الحمد لله فيه نجاحات والفلوس مش فارقة معايا” .

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