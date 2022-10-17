فن ومشاهير

نور النبوى وآدم الشرقاوى فى كواليس فيلم "خمس جولات".. صور

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القاهرة - سامية سيد - استأنفت أسرة فيلم "خمس جولات" بطولة نور النبوى وآدم الشرقاوى تصوير مشاهد العمل فى أماكن متفرقة بين مدينة الشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد فترة من التوقف لانشغال الأبطال بالسفر والارتباطات الأخرى، حيث من المقرر أن يتسمر التصوير طوال الفترة المقبلة حتى ينتهى فريق العمل من التصوير خلال منتصف الشهر المقبل.

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وكشفت أسرة الفيلم عن الصور الأولى من تصوير الفيلم الذى يعد أول فيلم مصري يناقش  MMA، ورحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيين الراب و تفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته أدم شرقاوي، نور النبوي، ماجد المصري، داليا شوقي، مصطفى درويش، عايدة الايوبى، مطرب الراب أرسينك، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج مازن أشرف.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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