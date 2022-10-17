شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "العمدة" يحتفلون بعيد ميلاد مجدى بدر فى التصوير بحضور محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صناع مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، بعيد ميلاد الفنان مجدى بدر، وذلك في لوكيشن التصوير، بحضور المخرج محمد سامى وبطل العمل محمد رمضان، والفنان عصام السقا، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى السيناريست الشاب مهاب طارق، والتقط الجميع صور تذكارية، وتقطيع تورتة الاحتفال.

وصور فريق العمل عدة مشاهد متفرقة في الإسكندرية، وجمعت المشاهد كلاً من محمد رمضان وعصام السقا وسلوى عثمان ومجدى بدر، وعدد آخر من الفنانين، كما واصل المخرج محمد سامى تصوير العمل في القاهرة مباشرة بمشاهد في أحد المحاجر.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وانضمت الفنانة زينة مؤخرًا لفريق العمل، ويعد اللقاء الأول بينها وبين النجم محمد رمضان في الدراما التليفزيونية، وصورت زينة مشاهدها يوم الخميس الماضى، ومن المقرر أن تستكمل مشاهدها الفترة المقبلة، ما باقى فريق العمل.