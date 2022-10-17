"ليس نقيبي".. سكرتير الموسيقيين المعزول يرد على إعلان مصطفى كامل إيقافه وإحالته للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، إيقاف سكرتير مجلس النقابة المايسترو أحمد رمضان، وسيد متولي مسئول الشئون القانونية، وإحالتهم للتحقيق، مؤكدا تورطهم في قضايا فساد.

كامل، أعلن عن القرار في أول اجتماع جمعه بأعضاء نقابة المهن الموسيقية، مساء أمس الأحد.

أحمد رمضان "سكرتير عام النقابة"، من جهته علق على قرار إيقافه و عزله من منصبه، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " et بالعربي"، على القرارات وقال: "هذا لا يجوز قانونا، أنا منتخب من الجمعية العمومية، وهي فقط من لها حق التصرف معي وليس مصطفى كامل".

وعن ما ذكره "كامل" بشأن وجود رسائل صوتية ونصية له، تثبت مشاركته في وقائع فساد، أجاب سكرتير نقابة المهن الموسيقية المعزول: "الرسائل الصوتية التي يتحدث عنها والرسائل الأخرى بيني وبينهم موجودة عندي، ولما تكون واخد عرابين وتبوظ حفلة لأحمد رمضان، وتديني معاد واتنين وتلاتة من غير ما تدي الناس فلوسها، أقول لك إيه غير فين الفلوس".

"رمضان" أضاف: "مصطفى كامل ليس النقيب لأن النصاب القانوني للانتخابات لم يكتمل، وبالنسبة لي كل قراراته محل العدم، ومش بعد ما قعدت مع هاني شاكر أقعد مع مصطفى كامل".

وتابع : "عدد الأعضاء الذين سددوا اشتراكات سنة 2021 ولهم حق حضور الجمعية العمومية 4200 عضو، والوضع الطبيعي أن يتم إغلاق التصويت بعد قيام 2100 عضو بالإدلاء بأصواتهم، لكن المستشار القانوني أعلن إن الحضور كان فقط 1889 عضوا، وكان الوضع طبيعي يتم تأجيل الانتخابات للأسبوع المقبل".

أحمد رمضان، اختتم: "المفروض يتم الطعن إما بواسطة أحد المرشحين أصحاب المصلحة، أو 100 عضو ممن حضروا الجمعية العمومية، وحاليا نجهز توكيلاتنا للتقدم بالطعن قبل انتهاء المدة القانونية، وبالنسبة لي نقيبي هو هاني شاكر".

الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، في مقر نقابة المهن الموسيقية، أعلن عدة قرارات، وقال: "نظرا لما مرت به النقابة العامة من سيطرة تامة وانحراف إداري واستخدام السلطة والنفوذ وكل أدوات الترهيب والتهديد، وما طال النقابة العامة من سمعة سيئة نالت من هيبتها يتلخص مجملها باتهامات بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ على يد عائلة أفسدت الحياة النقابية فسادا كاملا واضحا للكافة، وبناء على ما ثبت للمجلس بالأدلة والبراهين وتسجيلات الواتس أب لمعظم مطربي المهرجانات قررنا الآتي إحالة العضو أحمد رمضان عضو مجلس الإدارة للتحقيق".