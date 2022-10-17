كيف ردت سيرين عبدالنور على طلب نادين الراسي لها بالتصالح من نادين نسيب نجيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طلبت الفنانة اللبنانية نادين الراسي من مواطنتيها الفنانة سيرين عبدالنور، والفنانة نادين نسيب نجيم، الصلح.

وكتبت "نادين" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "العمر قصير والدني فانية، وما في شي بيحرز، منتنافس منتزاعل منتصالح والنتيجة أعمال الناس عم تعشقكن من خلالها، وعم تفرحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالم".

وتابعت: "سيرين.. نادين.. كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبة".

بعدها انسحبت الفنانة نادين نسيب نجيم من المحادثة ولم ترد على مباردة "نادين" للصلح، بينما أعادت سيرين عبدالنور تغريد المنشور عبر حسابها.

وردت سيرين: "الله يرحم روحه ويحميكي يا حياتي من كل شر وارجع شوف الضحكة على وجهك، هيدا الأهم هلق والباقي تركيه للأيام".

وكان خلافا قد نشب بين الفنانة سيرين عبدالنور والفنانة نادين نسيب نجيم منذ فترة إذ قالت سيرين أنها وافقت على عمل يجمعها بـ "نادين" إلا أن الأخيرة رفضت بسبب انشغالها، وبعدها خرجت نادين لتنفي أن تكون فكرة عمل يجمعهما قد طرحت من الأساس.