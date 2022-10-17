الخميس والجمعة.. نوال الزغبي ضيفة برنامج أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ضيفة على برنامج النجمة أنغام على شاشة (دي إم سي) على مدار يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء.

وروجت "نوال" للحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وعلقت قائلة: "انتظروني بسهرة غنائية مميزة مع النجمة أنغام يومي الخميس والجمعة القادمين الساعة 9 مساء على قناة دي إم سي".

أنغام تستضيف خلال هذا الموسم من برنامجها عددا من نجوم الغناء، من بينهم: مدحت صالح، راغب علامة، بهاء سلطان، أحمد جمال، كارول سماحة، كارمن سليمان، صابر الرباعي، وآخرون.