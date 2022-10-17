استغاثة والدة شيرين عبدالوهاب منها ليست الأولى.. تفاصيل أزمات سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت المنتجة سارة الطباخ "مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب السابقة"، تريند موقع البحث جوجل، عقب استغاثة كريمة أبو زيد والدة الفنانة شيرين عبدالوهاب، ومطالبتها إنقاذ ابنتها، من الفنان حسام حبيب والمنتجة.

والدة شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج "الحكاية"، قالت: "استنجد من حسام وسارة الطباخ".

محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين، من جهته قال في مداخلة هاتفية مع البرنامج: "أنا أختي بتضيع وبتنهار وواقعة في يد عصابة حسام حبيب وسارة الطباخ وضحكوا عليها، ومن أسبوع رجعوا لبعض ورجعلها العربية بتوكيل ممكن يسحبه تاني، وهي تنازلت عن كل القضايا اللي كانت رفعاها عليه وهو متنازلش عن ولا قضية".

وتولت سارة، إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي ، خلفا لمدير أعمالها السابق كريم الحميدي، قبل إعلان الفنانة في أغسطس الماضي عن تعاونها مع مدير أعمال جديد، وهو ميمي فؤاد .

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز الأزمات التي واجهت المنتجة سارة الطباخ "مالكة شركة إيرث برودكشن".

محمد الشرنوبي

في يونيو 2019، بدأ إسم المنتجة سارة الطباخ، في تصدر مواقع التواصل، عقب إعلانها عن خطوبتها إلى الفنان محمد الشرنوبي، و شهدت تلك الفترة توليها إدارة أعماله، وصدور ألبومه "الفصول الأربعة".

في سبتمبر من العام نفسه، تم فسخ خطوبة الفنان والمنتجة، و بدأ بينهما صراعا قضائيا مازال مستمرا حول عقد الوكالة وإدارة الأعمال، إذ يؤكد الشرنوبي ومحاميه، صدور أحكام قضائية لصالحه بفسخ التعاقد، في حين تقوم سارة ومحاميها بإصدار بيانات، بدعوى عدم فسخ العقد، وتحذر الشركات والمنتجين من التعاون معه.

قدمت المنتجة سارة الطباخ، عدة بلاغات ضد الفنان محمد الشرنوبي، واتهمته بسرقة سكوتر، قبل أن تقدم مؤخرا شكوى إلى إدارة مهرجان القاهرة للموسيقى العربية، لمنع مشاركة الفنان بالدورة 31، وتم إبعاده بالفعل.

صدر ضد المنتجة سارة الطباخ، 8 أحكام غيابية بالحبس، واتهامها بتبديد أموال تخص الفنان محمد الشرنوبي، وتم مؤخرا رفض الاستئناف الذي تقدمت به على 2 من أحكام الحبس الصادرة ضدها، قبل أن تقوم بالطعن عليها.

تامر عاشور

في مارس 2020، قدم الفنان تامر عاشور، شكوى إلى نقابة المهن الموسيقية، ضد المنتجة سارة الطباخ، بعد 6 شهور من تعاقدها معه.

تامر، أكد في الشكوى، إن المنتجة لم تلتزم بتعاقدها معه، وإنها لم تضيف له أي جديد خلال الـ6 أشهر الأولى من التعاقد، لا في الإنتاج ولا الدعاية، ولجأ للنقابة لفسخ التعاقد.

وهاجم الفنان تامر عاشور، المنتجة سارة الطباخ مالكة شركة "إيرث برودكشن"على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما بسبب ألبومه الجديد الذي تنتجه.

وكتب عاشور، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "أنا على يقين كامل بأن اللي مالوش صوت بيبقى له صوت لما اللى ليه صوت يتكلم عنه ولذلك - قررت عدم الرد في موضوع المنتجة دي ".

وأضاف: "نقابة المهن الموسيقية هىي المسؤولة عن فنانين مصر - شكرًا".