فن ومشاهير

تركي آل الشيخ ينعى الشاعر عبدالله أبو راس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، الشاعر السعودي عبدالله أبو راس الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "رحم الله الأخ الشاعر عبدالله أبو راس وغفر له وأسكنه فسيح جناته، عزائي لعائلته الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الشاعر عبدالله أبو راس اشتهر بكتابة "الأوبريت" وتعاون خلال مسيرته الفنية مع كبار نجوم الغناء في العالم العربي من بينهم: هاني شاكر، حسين الجسمي، راشد الماجد، رابح صقر، أحلام، ماجد المهندس، شذى حسون.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا