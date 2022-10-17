تركي آل الشيخ ينعى الشاعر عبدالله أبو راس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشاعر السعودي عبدالله أبو راس الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "رحم الله الأخ الشاعر عبدالله أبو راس وغفر له وأسكنه فسيح جناته، عزائي لعائلته الكريمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الشاعر عبدالله أبو راس اشتهر بكتابة "الأوبريت" وتعاون خلال مسيرته الفنية مع كبار نجوم الغناء في العالم العربي من بينهم: هاني شاكر، حسين الجسمي، راشد الماجد، رابح صقر، أحلام، ماجد المهندس، شذى حسون.