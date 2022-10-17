فيديو| cbc تطرح البرومو الدعائي لمسلسل "الضاحك الباكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

طرحت (سي بي سي) عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، البرومو الدعائي لمسلسل "الضاحك الباكي" الذي يتناول سيرة حياة النجم الكبير نجيب الريحاني.

وظهر "الريحاني" –عمرو عبدالجليل- في البرومو وهو يشارك في ثورة 1919، كما تظهر الفنانة رزان مغربي بدور بديعة مصابني، وفي مشاهد أخرى يتحدث الريحاني عن الفنان جورج أبيض وعزيز عيد.

ويتناول المسلسل إلى جانب حياة الريحاني حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث، وما شهدته الحركة الفنية في أوائل القرن الماضي.

مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة: عمرو عبدالجليل، فردوس عبدالحميد، رزان مغربي، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، مصطفى شوقي، صولا عمر، ومن تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل