شكرا لقرائتكم خبر عن نادين الراسى تحاول الصلح بين نادين نجيم وسيرين عبد النور.. والأخيرة ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت الفنانة نادين الراسى، الصلح بين النجمتان سيرين عبد النور ونادين نجيم، وإنهاء الخلاف بينهما، لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وغردت نادين، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "العُمر قصير والدنيا فانية وما في شيء بيحرز بنتنافس بنتزاعَل بنتصالَح والنتيجة أعمال الناس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالم سيرين نادين ، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبة".

لترد عليها سيرين عبد النور، قائلة:"الله يرحم روحه ويحميكي يا حياتي من كل شر وارجع شوف الضحكة على وجهك هيدا الاهم هلق والباقي اتركيه للأيام".



سيرين عبد النور و نادين الراسى

وسبب الخلاف الدائر بينهما، بسبب أن سيرين عبد النورتحدثت خلال جلسة "الدراما على عرشها" في منتدى الإعلام العربي، وعندما قال الإعلامى نيشان عن إمكانية جمع سيرين عبد النور ونادين نجيم في عمل مشترك تدخلت سيرين وقاطعته "لم تنفذ الفكرة ونادين هي التي رفضتها".

وبعد ذلك كتبت نادين نجيب، تغريده عبر حسابها على تويتر، قائلة:" حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً، وأهم شي المصداقية بالكلام .. في مثل بيقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف.. الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".