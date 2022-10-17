وفاة والدة لميس في مسلسل “سنوات الضياع” عن عمر 59 عاما

كتب امير فتحي في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:47 صباحاً - توفيت يوم السبت الماضية الممثلة التركية بيلور كالكافان عن عمر ناهز ال 59 عاما بعد صراع مع مرض السرطان أثناء تواجدها بالمستشفى لتلقي العلاج .

وكانت قد أعلنت بيلور كالكافان عن إصابتها بسرطان الرئة في شهر مايو الماضي والذي اكتشفت إصابتها به بعد إصابتها بفيروس كورونا .

ونشرت الممثلة الراحلة صورا لها ظهرت بها وهي حليقة الرأس تماما من آثار تلقيها للعلاج الكيماوي وبرفقتها الممثل حمدي الكان .

يذكر أن بيلور كالكافان كانت قد اشتهرت بمشاركتها في مسلسل “سنوات الضياع” وتجسيدها لدور والدة “لميس” التي قدمتها النجمة توبا بويوكستون .