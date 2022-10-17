شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون دولار حول العالم لـ فيلم رامى مالك الجديد Amsterdam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الدراما والكوميديا الجديد Amsterdam إلى 13 مليونًا و247 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 7 أكتوبر الجارى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Amsterdam بين 9 ملايين و956 ألف دولار في دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3005 دار عرض، و3 ملايين و290 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

فيلم أمستردام تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما.