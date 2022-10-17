فيديو| أغنية "حياة" لـ إسلام أبو النصر تتعدى المليون مشاهدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تخطت أغنية "حياة" للفنان إسلام أبو النصر المليون مشاهدة على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وأعرب إسلام عن سعادته البالغة بنجاح أغنيته، مؤكدا أنها أخذت مجهودا كبيرا منه؛ حتى تخرج بهذا الشكل وأن هذا النجاح ينسب لفريق العمل بالكامل.

كان المطرب الشاب إسلام أبو النصر، قد طرح أحدث أعماله أغنية حياة على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، وتخطت الأغنية المليون مشاهدة في مجموع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أقل من شهر.

يذكر أن كلمات الأغنية للشاعر مايكل توفيق، وألحان وتوزيع محمد غريب، وفادي صبحي، مدير إنتاج، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف.

وكشف إسلام أبو النصر، عن عمله حاليا على مجموعة من كلمات الأغاني لاختيار إحداها لتقديمها الفترة المقبلة.