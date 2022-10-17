موعد عرض مسلسل "اتزان" على "Watch it" بطولة ركين سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت منصة WATCH IT عن موعد عرض مسلسل "اتزان"، من إخراج شادي عبدالسلام.

ونشر الحساب الرسمي بوستر المسلسل، عبر موقع "إنستجرام"، وعلق: "بين العقل والقلب اتزان، يوم 29 على watch it الأصلية".

مسلسل "اتزان" من بطولة ركين سعد وصدقي صخر ونبيل عيسى وصفاء الطوخي وحسن مالك وزينيب غريب ودارين حداد ومروان يونس وعمر شرقي وكمال الدبيكي والطفل سليم، ومن تأليف سيد عمر وتسبيح ماهر ومن إخراج شادي عبد السلام.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض والتشويق في عالم الأمراض النفسية، حول عائلة "سالم" التي يختل اتزانها بعد فتح وصيته، يحاول كل أفراد الأسرة السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث.