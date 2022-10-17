سوسن بدر تكشف عن صورة من التحضيرات للموسم الثاني لمسلسل "أم الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة سوسن بدر عن صورة من تحضيرات الموسم الثاني لمسلسل "أم الدنيا".

ونشرت بدر الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "تحضيرات الموسم الثاني من أم الدنيا مع الكاتب والمخرج ممدوح رشاد".

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تصدرت بوستر المسلسل الخليجي "ولد أمه"، ونشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت في البوستر مرتدية "عباءة وحجاب" أسود، وعلقت: "ولد أمه.. قريبًا".

وتحدثت الفنانة سوسن بدر عن تفاصيل دورها في المسلسل الكويتي "ولد أمه"، وقالت خلال لقائها في برنامج "Mbc trending"، "بشكر ربنا والظروف إنها أتاحت لي فرصة إن يكون لي حظ في التعاون مع كل أشكال الفن الكويتي في المسلسل، من إخراج وإعداد وممثلين".

وأضافت: "مسلسل ولد أمه كان اختيار محمود بوشهري وعبد الله بوشهري، واستاذ حسين مخرج العمل، وعرفت إنهم اختاروني بالإجماع".

وتابعت: "أنا دوري في العمل زوجة مصرية لأب كويتي وبتحصل ظروف بفضل أنا وابني لوحدنا من غير الأب، وهنشوف الولد إنه ولد أمه فعلا ولا حيثبت إنه قد المسؤولية، وإنه قد الأمانة وقد التربية اللي أنا ربتهاله".

وعرض لـ سوسن بدر بدور العرض السينمائي فيلم "الدعوة عامة"، بطولة محمد عبدالرحمن، أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج وائل فرج.