شكرا لقرائتكم خبر عن نادر عباسى: توقفت عن التنس بسبب الموسيقى والرياضات العنيفة غير مسموح به للعازف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو نادر عباسى خلال حوار لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى عن جوانب عديدة في شخصية المايسترو مؤكدًا ضرورة اهتمامه بالرياضة، بالإضافة للحرص على الابتعاد عن رياضات معينة من شأنها أن "تنشف" الذراع بقوله: "الرياضة مهمة جدًا في حياتي فالسباحة لا غني عنها، أيضًا المشى من أهم الأمور".

واستكمل: "كنت في السابق ألعب التنس وأحبه للغاية، إلا أنني توقفت عن ممارسته فى سن صغير نظرًا لأنه "بينشف" عضلات الذرع، وبالتالي غير مناسب على سبيل المثال لعزف البيانو، وبالتالي توقف عنه تمامًا، والرياضات العنيفة عمومًا غير مسموح بها للعازفين".

من ناحية أخرى يتطرق المايسترو نادر عباسى خلال الحلقة إلى نقاط أخرى تتمثل فى رأيه بشأن أغاني المهرجانات، وكواليس جديدة حول موكب المومياوات وطريق الكباش، وكيف حرمته الموسيقى من ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وتحديدا رياضة التنس الذى كان يعشقها.

كما تطرق إلى رأيه فى الموسيقى التصويرية بالسينما المصرية، ولماذا يرى أن هناك أسماء كبيرة مظلومة على الساحة الفنية مثل مودي الإمام الذى أكد أنه لو كان يعيش خارج مصر لكان أخذ جوائز عديدة.

ويعتبر المايسترو نادر عباسى واحدا من أنجح قادة الموسيقى، فقد قاد عروضا عديدة على مستوى العالم، ويعد أول مايسترو عربي يقود أوركسترا فرنسية وروسية، بالإضافة إلى شهرته الكبيرة فى أوروبا خطف أنظار العالم بموكب المومياوات وطريق الكباش.