شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف House Of The Dragon: الوقت لم يساعدنا لـ تحضير الابن الرابع لـ فيسيريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المؤلف العالمى جورج آر مارتن، غياب دييرون تارجارين، عن الموسم الأول من مسلسل House Of the Dragon، حيث شاهد متابعى السلسلة الأصلية Game Of Thrones، ومع ظهور جميع شباب عائلة تارجارين على مدار الحلقات الماضية، إلا أن الشقيق الأصغر لـ أطفال الملك فيسيريس تارجارين لم يظهر إلى الآن.

وأعلن مؤلف كتاب Game Of Thrones من خلال مدونته الخاضة، قائلا: "أنجبت اللكة ألسينت أربعة أطفال من الملك فيسيريس، أربعة أطفال، وهم وثلاثة أبناء وبنت، أما عن ابنهما الأصغر دييرون فـ هو موجود في أولدتاون، لم يكن لدينا الوقت لـ وضع مقومات ظهوره في الموسم الأول من العمل".

بدأ طرح مسلسل House Of The Dragon يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.